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Наступил "день тишины" перед выборами в Раду

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Избирательная кампания в рамках досрочных выборов в парламент официально стартовала 24 мая 2019 года.
Наступил "день тишины" перед выборами в Раду
 
В Украине 20 июля, наступил "день тишины" перед голосованием на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.
 
Согласно избирательному законодательству, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
 
В части 3 статьи 57 закона о выборах народных депутатов Украины указано, что предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.
 
Также запрещается проведение массовых акций от имени партий и кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов, публичные объявления о поддержке партией или отдельными кандидатами в депутаты проведения концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий.
 
При этом разрешается распространение информации непосредственно о самом проведении выборов, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования.
 
Напомним, избирательная кампания в Верховную Раду стартовала 24 мая, на следующий день после публикации указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

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Теги: Выборы, агитация, выборы в Верховную Раду, предвыборная агитация, день тишины
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Источник: korrespondent.net

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