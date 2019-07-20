Под Киевом легковушка сбила насмерть троих человек

Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.

В ночь на субботу недалеко от села Вита Почтовая под Киевом легковой автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG. Ни один из пострадавших не выжил, сообщает Информатор 20 июля.

"По предварительной информации, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу", – говорится в сообщении.

Все три пешехода погибли на месте. Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.

Утвержается, что водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

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Накануне в Сумской области в городе Бурынь произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель насмерть сбил члена участковой избирательной комиссии. Ольга Плевако, которая представляля Оппозиционный блок, возвращалась домой после подсчета полученных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области водитель насмерть сбил двух велосипедистов. Мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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