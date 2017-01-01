Обострение в ООС: 26 обстрелов, ВСУ понесли потери

Украинские военные открывали ответный огонь. По данным разведки, были ранены два сепаратиста.

За минувшие сутки, 19 июля, подразделения сепаратистов 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз применялось оружие, запрещенной Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще тое получили боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 20 июля.

Так, враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Богдановки, Широкино, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутово, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика, Крымского, Новолуганского, Луганского, Счастья.

По данным разведки, ответным огнем два сепаратиста были ранены.

Ранее стало известно, что 19 июля во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа два бойца погибли от вражеского снайперского огня.

Также сообщалось, что во время обстрела сепаратистами Красногоровки в Донецкой области погиб гражданский 60-летний мужчина.

Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный погиб и еще два получили ранения.

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