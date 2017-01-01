Сутки на Донбассе: Боевики стреляли 26 раз, погибли двое

По данным разведки, были ранены двое боевиков.

Позиции украинских военных с начала суток обстреляли уже 5 раз Facebook штаба ООС

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19 июля вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из них 11 раз обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

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В районе ответственности ОТГ “Восток“ противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Стреляли вблизи Широкино, Богдановки, Марьянки, Талаковки, Тарамчука, Гнутово, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика.

В районе ответственности ОТГ “Север“ позиции наших защитников были обстреляны 6 раз: Стреляли вблизи и на окраинах Крымского, Южного, Новолуганского, Луганского, Счастья.

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В результате вражеских обстрелов два военнослужащих погибли и трое получили боевые травмы. По данным разведки, 19 июля двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. Так, в районе ответственности ОТГ “Восток“ враг совершил два обстрела позиций ВСУ - возле Гранитного и неподалеку от Лебединского.

В районе ответственности ОТГ “Север“ украинские позиции были обстреляны три раза:

дважды вблизи Счастья и один раз - на окраине Нижнетеплого.

Напомним, вчера в штабе ООС назвали имя погибшего на растяжке военного.