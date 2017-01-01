Итоги 19 июля: Загадочная смерть сотрудника АП и кандидат с двумя паспортами

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Подростку назначили ночной домашний арест по делу об убийстве Тлявова, в деле о смерти сотрудника АП назначили новую экспертизу, а клуб и корпорацию Порошенко обыскали из-за коррупции в оборонке. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

По делу об убийстве Кирилла Тлявова избрали меру пресечения подростку

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области четвертому подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. При этом прокуратура просила круглосуточный домашний арест.

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Отметим, на месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим. Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства ребенка.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил в результате случайного выстрела. 3 июня ребенок умер.

Сотрудник АП Порошенко умер не от нападения на улице

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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“Телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья“, - пояснила она. “Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью, - сообщила Максимец.

“Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели этого человека, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы“, - добавила она.

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ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством

ЦИК по решению суда зарегистрировала представителя партии “Слуга народа“ Александра Куницкого кандидатом в нардепы, но призывает дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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Комментируя ситуацию с регистрацией Куницкого (169 округ), Слипачук отметила, что это дело “связано с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины“.

По ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

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“Мотор Сич“ финансировал боевиков - СБУ

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний “Мотор Сич“, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации “ДНР“. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснилось, должностные лица “Снежнянского машиностроительного завода“ на временно оккупированной территории Донецкой области разработали и реализовали механизм проведения нетоварных операций с бизнесом на территории Украины, РФ и так называемой “ДНР“.

В результате сделки в “Центральный республиканский банк ДНР“ поступали платежи “Снежнянского машиностроительного завода“ в виде уплаты непредвиденных “налогов и других обязательных платежей“. “Сотрудники СБУ задокументировали, что за 2015 год “Снежнянский машиностроительный завод“ уплатил в бюджет “ДНР“ более 32 млн российских рублей“, - говорится в сообщении.

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Завод также передавал на безвозмездной основе товарно-материальные ценности для нужд так называемого “Миндоходов и сборов ДНР“, через которое финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

НАБУ обыскало клуб Порошенко и корпорацию “Богдан Моторс“

Детективы НАБУ приехали вчера с обысками в элитный спортклуб “5 элемент“, принадлежащей Петру Порошенко, сообщила УП. Off the record. При этом детективов не пускали в помещение, “объясняя, что там приемная народного депутата“, уточняет издание со ссылкой на свои источники.

Позже в ведомстве подтвердили официально обыски в элитном спортклубе “5 элемент“, а также корпорации “Богдан“ и объяснили, зачем это нужно и по каким уголовным производствам.

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