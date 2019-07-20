Чалый поделился впечатлениями от 5 лет работы в США

Теперь Соединенные Штаты действительно стали стратегическими партнерами Украины.

Чалый рассказал об итогах своей каденции в США Faebook Валерия Чалого

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Валерий Чалый доволен своим четырехлетним сроком работы послом Украины в США. Об этом он написал в Facebook, отметив, что завершает каденцию.

“Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении“, - говорится в сообщении.

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“Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команде в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена“, - поделился он впечатлениями.

Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества, подчеркнул Чалый.

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“Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с которыми мы боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в в советское или имперское прошлое“, - добавил он.

“Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов - теперь действительно нашему стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев“, - подчеркнул бывший посол.

Напомним, 9 июля появилась информация о срокам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.