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Чалый поделился впечатлениями от 5 лет работы в США

Комментариев: 12
Теперь Соединенные Штаты действительно стали стратегическими партнерами Украины.
Чалый рассказал об итогах своей каденции в США
Чалый рассказал об итогах своей каденции в США
Faebook Валерия Чалого

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Валерий Чалый доволен своим четырехлетним сроком работы послом Украины в США. Об этом он написал в Facebook, отметив, что завершает каденцию.

“Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении“, - говорится в сообщении. 

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“Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команде в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена“, - поделился он впечатлениями. 

Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества, подчеркнул Чалый. 

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“Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с которыми мы боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в в советское или имперское прошлое“, - добавил он.

“Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов - теперь действительно нашему стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев“, - подчеркнул бывший посол.

Напомним, 9 июля появилась информация о срокам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Теги: Чалый, посол, США, Украина, дипломаты
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Комментариев (12)
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Olshankin    20.07.2019, 11:49
Оценка:  0
Olshankin
Один стратегический партнер на содержании другого.
VSHIVANKA    20.07.2019, 11:21
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВО ВСЕМ МИРЕ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КУЧУ ДЕРЬМА ЛЕЖАЩУЮ НА ПОРОГЕ РОССИИ....
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗВЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА .....))))
ПродувКротов    20.07.2019, 11:25
Оценка:  -1
ПродувКротов
КАК ВАС НА ВАШЕЙ ВОНЮЧЕЙ РОССИИ КОРЕЖИТ, ЛЮБО ДОРОГО СМОТРЕТЬ
VSHIVANKA    20.07.2019, 11:41
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НЕДАВНО НА ТЕЛЕШОУ В РОССИИ ВЫСТУПАЛ ПОЛЬСКИЙ ПОЛИТОЛОГ, ЯРЫЙ ПОКЛОННИК УКРАИНЫ И ВСЕ , ЧТО ТАМ ТВОРИТСЯ....
НУ И ЕСТЕСТВЕННО ЯРЫЙ ПРОТИВНИК ПОЛИТИКИ РОССИИ...
РЕЧЬ ЗАШЛА О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЧТО ТАМ КАКИЕ ТО ПОДВИЖКИ С СТОРОНУ МИРА НАЧАЛИСЬ, ЧТО ЭТО ХОРОШО И Т. Д.....
VSHIVANKA    20.07.2019, 11:44
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ТАК ЭТОТ КЛОУН ТАК ВОЗБУДИЛСЯ, И ДОГОВОРИЛСЯ ДО ТОГО, ЧТО ЭТО ЛОВУШКА СО СТОРОНЫ РОССИИ, И ЕСЛИ ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ, ТО УКРАИНА В ЕВРОПЕ И ЕСТЕСТВЕННО В США НИКОМУ НЕ НУЖНА БУДЕТ !!!
ВЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ !!! ))))
ВЫ НУЖНЫ ЛИШЬ В КАЧЕСТВЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ РОССИИ....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....)))))
VSHIVANKA    20.07.2019, 11:13
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПАРТНЕРЫ ???!!!! )))))
КАК ХОЗЯЕВА С ХОЛОПАМИ МОГУТ БЫТЬ ПАРТНЕРАМИ ?!
ВЫ СРАТЬ С РАЗРЕШЕНИЯ США ХОДИТЕ , ЧТО ОНИ ВАМ СКАЖУТ, ТО И БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ !!!
ПАРТНЕРЫ .....))))))))
ПродувКротов    20.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
ПродувКротов
ВАМ БЫ МОЗГИ ПОДЛЕЧИТЬ,
vicinq    20.07.2019, 11:08
Оценка:  -1
vicinq
Дякуэмо за працю Валерій Олексійович !!!
ПродувКротов    20.07.2019, 10:55
Оценка:  0
ПродувКротов
На место Чалого ЗЕ назначит какого то фсбешного крота.
Брюква_и_Клюква    20.07.2019, 11:13
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Я думаю, будет еще хуже: назначат какого-то стоматолога-самоучку или красноносого районного клоуна
fkrfyfan    20.07.2019, 10:53
Оценка:  -2
fkrfyfan
А вернётся ли?
ПродувКротов    20.07.2019, 10:56
Оценка:  0
ПродувКротов
Он уже в Украине. Это на вашу поганую россию никто возвращаться не хочет.
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