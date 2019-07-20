Чалый поделился впечатлениями от 5 лет работы в США
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Валерий Чалый доволен своим четырехлетним сроком работы послом Украины в США. Об этом он написал в Facebook, отметив, что завершает каденцию.
“Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении“, - говорится в сообщении.
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“Для меня, моих родных и друзей, коллег в Украине и команде в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско, для партнеров в США это были непростые, наполненные новыми вызовами времена“, - поделился он впечатлениями.
Но чрезвычайные вызовы одновременно обнаруживают и лучшие профессиональные способности и человеческие качества, подчеркнул Чалый.
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“Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с которыми мы боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в в советское или имперское прошлое“, - добавил он.
“Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов - теперь действительно нашему стратегическому партнеру, с новыми возможностями, с огромным поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев“, - подчеркнул бывший посол.
Напомним, 9 июля появилась информация о срокам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
АМЕРИКАНЦЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ РАЗВЕШИВАЮТ ЭТУ КУЧУ , ЧТОБЫ СИЛЬНЕЕ ВОНЯЛО И НАЖИМАЮТ КНОПКУ ДВЕРНОГО ЗВОНКА .....))))
НУ И ЕСТЕСТВЕННО ЯРЫЙ ПРОТИВНИК ПОЛИТИКИ РОССИИ...
РЕЧЬ ЗАШЛА О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЧТО ТАМ КАКИЕ ТО ПОДВИЖКИ С СТОРОНУ МИРА НАЧАЛИСЬ, ЧТО ЭТО ХОРОШО И Т. Д.....
ВЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ !!! ))))
ВЫ НУЖНЫ ЛИШЬ В КАЧЕСТВЕ РАЗДРАЖИТЕЛЯ РОССИИ....)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ.....)))))
КАК ХОЗЯЕВА С ХОЛОПАМИ МОГУТ БЫТЬ ПАРТНЕРАМИ ?!
ВЫ СРАТЬ С РАЗРЕШЕНИЯ США ХОДИТЕ , ЧТО ОНИ ВАМ СКАЖУТ, ТО И БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ !!!
ПАРТНЕРЫ .....))))))))