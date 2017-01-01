Сегодня в Украине проходит день тишины

За агитацию в субботу перед выборами предусмотрен штраф.

Сегодня агитировать за кандидатов в депутаты запрещено EPA/UPG

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В Украине 20 июля проходит “день тишины“ перед парламентскими выборами. По закону, предвыборные агитматериалы снимаются в 24:00 последней пятницы перед днем ​​голосования.

За агитацию в “день тишины“ или в день выборов предусмотрен штраф. Напомним, перевыборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них участвуют 22 политические партии и почти 6000 кандидатов.

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Центральная избирательная комиссия до 5 августа должна установить результаты голосования на выборах, а 10 августа - обнародует результаты в официальной прессе.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал кандидата с двойным гражданством, но просит юридических объяснений.