Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сегодня в Украине проходит день тишины

Комментариев: 0
За агитацию в субботу перед выборами предусмотрен штраф.
Сегодня агитировать за кандидатов в депутаты запрещено
Сегодня агитировать за кандидатов в депутаты запрещено
EPA/UPG

Читай также: Медведчук пообщался с кумом Путиным в Санкт-Петербурге

В Украине 20 июля проходит “день тишины“ перед парламентскими выборами. По закону, предвыборные агитматериалы снимаются в 24:00 последней пятницы перед днем ​​голосования.

За агитацию в “день тишины“ или в день выборов предусмотрен штраф. Напомним, перевыборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. В них участвуют 22 политические партии и почти 6000 кандидатов.

Читай также: Полиция уже взяла под охрану все избирательные участки

Центральная избирательная комиссия до 5 августа должна установить результаты голосования на выборах, а 10 августа - обнародует результаты в официальной прессе.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал кандидата с двойным гражданством, но просит юридических объяснений.

Поделись:
Теги: выборы, ЦИК, участки, день тишины, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь