В ОП игнорируют запросы СМИ о люстрации Богдана
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Офис президента проигнорировал вопрос о люстрации Андрея Богдана. Об этом сообщает “Громадське“, которое отправляло запрос в ОП.
Андрея Богдана назначили главой Администрации президента и руководителем Офиса президента в соответствии с Конституцией, заверяют там.
Офис президента Украины не предоставил материалы люстрационной проверки в отношении руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана в ответ на запрос издания.
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Журналист “Громадського“ посылал запрос в Офис по системе “Доступ к правде“. Редакция просила ответить, проводилась ли люстрационная проверка по отношению к Андрею Богдану, почему не проводилась, и присылала ли АП или ОП езультаты люстрационной проверки на запрос Минюста.
Кроме того, от ОП пытались узнать, почему Богдан был назначен на должность в нарушение закона “Об очистке власти“ и связано ли переформатирование АП в ОП с тем, чтобы Андрей Богдан избежал люстрации.
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В соответствии с Законом Украины “О доступе к публичной информации“, за предоставление неполного ответа на запрос может наступать ответственность.
Напомним, ранее спикер Андрей Парубий обвинил власть в давлении на Конституционный суд.
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