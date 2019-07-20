В ОП игнорируют запросы СМИ о люстрации Богдана

В Офисе президента не захотели отвечать на запрос СМИ, связано ли переформатирование АП в ОП с должностью Богдана.

Читай также: Семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева

Офис президента проигнорировал вопрос о люстрации Андрея Богдана. Об этом сообщает “Громадське“, которое отправляло запрос в ОП.

Андрея Богдана назначили главой Администрации президента и руководителем Офиса президента в соответствии с Конституцией, заверяют там.

Офис президента Украины не предоставил материалы люстрационной проверки в отношении руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана в ответ на запрос издания.

Читай также: Юра Енакиевский вернулся в Киев после снятия с розыска - волонтер

Журналист “Громадського“ посылал запрос в Офис по системе “Доступ к правде“. Редакция просила ответить, проводилась ли люстрационная проверка по отношению к Андрею Богдану, почему не проводилась, и присылала ли АП или ОП езультаты люстрационной проверки на запрос Минюста.

Кроме того, от ОП пытались узнать, почему Богдан был назначен на должность в нарушение закона “Об очистке власти“ и связано ли переформатирование АП в ОП с тем, чтобы Андрей Богдан избежал люстрации.

Читай также: Богдан не прочь занять кресло премьер-министра Украины

В соответствии с Законом Украины “О доступе к публичной информации“, за предоставление неполного ответа на запрос может наступать ответственность.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий обвинил власть в давлении на Конституционный суд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.