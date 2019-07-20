Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ОП игнорируют запросы СМИ о люстрации Богдана

Комментариев: 4
В Офисе президента не захотели отвечать на запрос СМИ, связано ли переформатирование АП в ОП с должностью Богдана.
В ОП игнорируют запросы о Богдане
В ОП игнорируют запросы о Богдане
president.gov.ua

Читай также: Семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева

Офис президента проигнорировал вопрос о люстрации Андрея Богдана. Об этом сообщает “Громадське“, которое отправляло запрос в ОП.

Андрея Богдана назначили главой Администрации президента и руководителем Офиса президента в соответствии с Конституцией, заверяют там.

Офис президента Украины не предоставил материалы люстрационной проверки в отношении руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана в ответ на запрос издания.

Читай также: Юра Енакиевский вернулся в Киев после снятия с розыска - волонтер

Журналист “Громадського“ посылал запрос в Офис по системе “Доступ к правде“. Редакция просила ответить, проводилась ли люстрационная проверка по отношению к Андрею Богдану, почему не проводилась, и присылала ли АП или ОП езультаты люстрационной проверки на запрос Минюста.

Кроме того, от ОП пытались узнать, почему Богдан был назначен на должность в нарушение закона “Об очистке власти“ и связано ли переформатирование АП в ОП с тем, чтобы Андрей Богдан избежал люстрации.

Читай также: Богдан не прочь занять кресло премьер-министра Украины

В соответствии с Законом Украины “О доступе к публичной информации“, за предоставление неполного ответа на запрос может наступать ответственность. 

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий обвинил власть в давлении на Конституционный суд.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    20.07.2019, 13:08
Оценка:  -2
Boxerogos
Люстрировать Богдана нужно на следующий же день после того как будут люстрированы абсолютно все госчиновники,которые занимали свои посты в период времени с февраля 2014-го по май 20!9-го.
BabaYul    20.07.2019, 12:33
Оценка:  -2
BabaYul
Более интересно узнать почему не люстрировали организатора "Партии регионов", министра времён Януковича, вора и коррупционера Петра Порошенко. Где были эти честные и бескомпромиссные журналисты? Лизали Пете задницу? Так лижите теперь Богдану. Какая вам разница. Лишь бы платили.
MATROS    20.07.2019, 12:24
Оценка:  +2
MATROS
Пользуйтесь только нашими презервативами. С приветом из Китая!!!!!
Бувший_східняк    20.07.2019, 12:00
Оценка:  +3
Бувший_східняк
Друзям - все, іншим - закон.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь