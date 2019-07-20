Эксперты НАТО посетили зону ООС

Группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт ВСУ в сфере коммуникации в районе проведения ООС.

Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 20 июля.

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций Объединенных сил, в частности создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризация медиа-образования среди детей и юношества, оказания гуманитарной помощи.

В штабе ООС также отметили, что экспертов заинтересовали шаги по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказания эффективной медицинской помощи населению в прифронтовых районах, обеспечению мероприятий досуга и культуры и создание соответствующих условий для отдыха детей.

"Нашим западным партнерам рассказали о пилотных проектах штаба Объединенных сил, направленных на развитие детских медиа и о качественно новом проекте "Украинское кино – Донбассу". Изюминка этой программы – бесплатная демонстрация для жителей малых городов и сел в прифронтовой зоне Донетчины и Луганщины разножанровых новинок отечественного кинематографа", – сказано в сообщении.

Кроме того, иностранные представители побывали в селе Бердянское, где ознакомились с работой единственного в селе медицинского пункта. Осмотрели жилые дома местных жителей, которые были повреждены в результате ударов артиллерии сепаратистов. Часть из них уже восстановлены.

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Напомним, за сутки 19 июля сепаратисты 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. 11 раз применялось оружие, запрещенной Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы.

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