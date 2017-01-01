Смерть Шеремета: Зе вызвал на ковер Луценко, Авакова, Князева и Грицака

Президент потребовал от правоохранителей доклада о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста.

Зеленский потребовал к себе на ковер глав ведомств с докладом о Шеремете president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский ждет генпрокурора Юрия Луценко, главу МВД Арсена Авакова, главу Нацполиции Сергея Князева, главу СБУ Василия Грицака 23 июля с докладом по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал в Facebook.

“Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли “делом чести“. Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов“, - пишет он.

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“23 июля прошу собраться генпрокурора, министра внутренних дел, председателя Нацполиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов“, - призвал президент.

“Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос “Кто убил Павла?“ - подчеркнул он. 20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование по делу Павла Шеремета не дало результат.