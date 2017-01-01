СБУ продолжает досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Винницкой области двух сотрудников полиции за систематические взятки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 20 июля.

"Оперативники задокументировали более 50 фактов вымогательства и получения взяток патрульными от украинских граждан и иностранцев, в том числе за нереагирование на преступления против собственности и непривлечение к ответственности за нарушение правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора подразделения в служебном автомобиле во время получения от местного жителя взятки в размере шесть тысяч гривен. В такую сумму злоумышленники "оценили" непривлечение мужчины к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Задержанным готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других сотрудников патрульной полиции, причастных к вымогательству и получению взяток.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области задержали патрульных за 50 взяток

Накануне генпрокурор Юрий Луценко показал, как чиновники в Борисполе делили взятку в размере 60 тысяч гривен.

Также сообщалось, что на Волыни главу сельсовета задержали на взятке в $15 тысяч, которые он потребовал за выделение гектара земли под частную застройку.

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