В КИУ рассказали о применении админресурса на выборах в Раду

Отдельных кандидатов открыто поддерживает местная власть в регионах.

Кандидаты используют админресурс для своего пиара EPA/UPG

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Наблюдатели КИУ сообщают об отдельных случаях использования админресурса на выборах в ряде регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По оценке организации, факты и масштабы использования технологии админресурс не являются значительным и является сопоставимыми с использованием этой технологии на парламентских выборах 2014 года.

Одной из форм админресурса является публичная поддержка кандидатов лицами, работающими в органах местного самоуправления или органах госвласти. Также это проявляется в проведении совместных мероприятий, проводимых кандидатами в народные депутаты совместно с местными чиновниками.

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Так, в Киевской области кандидат в народные депутаты Ольга Василевская-Смаглюк (“Слуга народа“) сопровождает председателя Киевской ОГА во время его рабочих визитов по районам области.

В частности, при введении в эксплуатацию новой защитной Арки на Чернобыльской АЭС 10 июля 2019, а также 13 июля - во время образовательного мероприятия в городском парке города Буча.

В Одесской области имеет место публичная поддержка кандидата в ОВО №133 Д. Танцюры (член политической партии “Доверяй делам“) со стороны мэра Труханова.

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На Харьковщине в ОВО №174 кандидат Ткаченко (самовыдвижение) активно сотрудничает в агитационной кампании вместе с главой Новобаварский РГА и при публичной поддержке мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В ОВО №178 агитационные мероприятия кандидата Русецкого (самовыдвижение) происходят при активной поддержке и публичного освещения со стороны городских голов Балаклее, Барвенково и поселкового головы Близнецов. По данным местных СМИ эти лица являются бизнес-партнерами.

На Херсонщине в ОВО №184 11 июля в издании “Online Новая Каховка“ было опубликовано интервью секретаря Новокаховского городского совета под названием “Александр Лукьяненко Игорь Колихаев будет достойным народным депутатом“.

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Колыхаев является кандидатом в народные депутаты Украины (самовыдвиженец). В КИУ поступила информация, что на Луганщине в Северодонецке для встречи избирателей с Мураеву привлекались работники учреждений образования, которым предлагалась денежное вознаграждение в размере 300 грн.

Традиционной проблемой является использование информационных ресурсов органов местного самоуправления и госвласти для проведения скрытой агитации.

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Так, на сайте Ярмолинецкой РГА Хмельницкой области был размещен материал с надписью “Ярмолинцы-619“ и изображением, на котором размещена символика политической партии “За конкретные дела“ Гереги.

Герега является кандидатом в народные депутаты в ОВО №192, включающий Городокский, Дунаевецкий, Чемеровецкий, Ярмолинецкий районы.

Напомним, ранее в МВД призвали кандидатов "не играть с огнем" и не привлекать к выборам титушек.