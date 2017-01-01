НАБУ изъяло документы у клуба и компании Порошенко

Обыски в "5 элементе"и "Богдан моторс" привели к изъятию корреспонденции и документов.

Сотрудники НАБУ искали документы того периода, когда Гладковский был за границей i.ytimg.com

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НАБУ изъяло документы в ходе обысков в спортивном клубе “5 элемент“ и автокомпании “Богдан моторс“ в то время, как Олег Гладковский выехал за границу. Об этом со ссылкой на источник пишут Українські Новини.

“Обыски завершены. Изъяли корреспонденцию, документы. Ничего существенного. Пока все анализируем“, - сказал он.

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По его словам, обыски все-таки удалось провести в “5 элементе“, несмотря на попытки неизвестных помешать этому.

Ранее, 19 июля, НАБУ проводило обыски в элитном спортивном клубе “5 элемент“ и в помещениях автомобильной компании “Богдан Моторс“ в Киеве по делу о коррупции в оборонной сфере.

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