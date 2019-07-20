Обострение на Донбассе: боевики семь раз обстреляли позиции ООС

Оккупанты применяли миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции украинских вооруженных сил обстреляли уже 7 раз Facebook штаба ООС

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С начала суток боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям, сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

В районе Счастья оккупанты применили миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из крупнокалиберных пулеметов противник нарушал режим тишины вблизи сел Нижнетеплое, Артема и Лебединского, из стрелкового оружия - в районе Гранитного.

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В направлении от оккупированной Горловки враг совершил по Новолуганскому с 08.10 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а с около 12.00 от поселка Доломитное выпустил 5 мин 82-го калибра.

По имеющейся информации, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник. Его эвакуировали в медицинское учреждение.

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Напомним, за сутки 19 июля в ООС российские оккупационные войска обстреляли наши позиции 26 раз. Были убиты двое наших защитников.

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