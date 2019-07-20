Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обострение на Донбассе: боевики семь раз обстреляли позиции ООС

Комментариев: 4
Оккупанты применяли миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Позиции украинских вооруженных сил обстреляли уже 7 раз
Позиции украинских вооруженных сил обстреляли уже 7 раз
Facebook штаба ООС

Читай также: Эксперты НАТО посетили зону ООС

С начала суток боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям, сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

В районе Счастья оккупанты применили миномет калибра 82 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также из крупнокалиберных пулеметов противник нарушал режим тишины вблизи сел Нижнетеплое, Артема и Лебединского, из стрелкового оружия - в районе Гранитного.

Читай также: В зоне ООС погибли двое украинских военных

В направлении от оккупированной Горловки враг совершил по Новолуганскому с 08.10 5 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а с около 12.00 от поселка Доломитное выпустил 5 мин 82-го калибра.

По имеющейся информации, с начала текущих суток получил ранения один наш защитник. Его эвакуировали в медицинское учреждение.

Читай также: В штабе ООС назвали имя погибшего на растяжке военного

Напомним, за сутки 19 июля в ООС российские оккупационные войска обстреляли наши позиции 26 раз. Были убиты двое наших защитников.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: обстрелы, Донбасс, ООС, война, пулеметы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Krotol2    20.07.2019, 17:43
Оценка:  0
Krotol2
БРЕХНЯ УПОРОТЫХ
LoveFreedom    20.07.2019, 17:46
Оценка:  +1
LoveFreedom
а что здесь кацапик делает?заблудился?иди на север убогий там найдешь свои мокшанские болота)
Бувший_східняк    20.07.2019, 17:23
Оценка:  0
Бувший_східняк
А перемир'я ще не наступило чи вже закінчилося?
LoveFreedom    20.07.2019, 17:47
Оценка:  +1
LoveFreedom
это к зебилу))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь