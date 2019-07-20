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Активисты рассказали о примерах скрытой рекламы перед выборами

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В такой рекламе были замечены все основные партии.
Украинцев продолжают агитировать в день тишины
Украинцев продолжают агитировать в день тишины
EPA/UPG

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Движение ЧЕСТНО обнаружило в Киеве и регионах в день тишины билборды с рекламой без выходных данных, которые не содержат названия партии, но намекают на нее лозунгами и стилем исполнения. Об этом сообщается на сайте движения.

“Такая агитация, хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы разместили еще в пятницу, 19 июля“, - говорится в сообщении.

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Среди тех, кого рекламируют скрыто, в Киеве заметили рекламу в стиле партии “Слуга народа“, “Европейская солидарности“, “Национальный корпус“, “Голос“, а также рекламу кандидата Владимира Прокопива. 

Во Львове обнаружили скрытую агитацию за кандидатов Владимира Квурта, Владимира Доманского.

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Кроме того, в Киевской области присутствовала скрытая агитация Радикальной партии Олега Ляшко, в Кропивницком - агитацию за Юлию Тимошенко, в Одессе - за партию “Доверяй делам“, кандидата Дмитрия Танцюру.

Также Движение ЧЕСТНО зафиксировало много агитации за конкретных кандидатов в нардепы и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и ​​до сих пор не убрали, что является нарушением.

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Примечательно, что некоторые образцы такой рекламы появились только вчера, под конец агитационного периода.

Напомним, ранее в КИУ рассказали о применении админресурса перед выборами в Верховную Раду.

 

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Теги: выборы, партии, агитация, реклама, день тишины, Честно
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Комментариев (1)
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:03
Оценка:  0
Бувший_східняк
Моя ідеальна партія займається стратегічними для країни речами. Вона має бачення, має програму, має план. І якщо я хочу дивитися концерт надєждибабкіной по телевізору і хочу російську другою державною, бо мені так менш напряг, моя ідеальна партія не буде боротися за це. Бо це війна і анексія Криму.
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