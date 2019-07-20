Активисты рассказали о примерах скрытой рекламы перед выборами

В такой рекламе были замечены все основные партии.

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Движение ЧЕСТНО обнаружило в Киеве и регионах в день тишины билборды с рекламой без выходных данных, которые не содержат названия партии, но намекают на нее лозунгами и стилем исполнения. Об этом сообщается на сайте движения.

“Такая агитация, хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы разместили еще в пятницу, 19 июля“, - говорится в сообщении.

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Среди тех, кого рекламируют скрыто, в Киеве заметили рекламу в стиле партии “Слуга народа“, “Европейская солидарности“, “Национальный корпус“, “Голос“, а также рекламу кандидата Владимира Прокопива.

Во Львове обнаружили скрытую агитацию за кандидатов Владимира Квурта, Владимира Доманского.

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Кроме того, в Киевской области присутствовала скрытая агитация Радикальной партии Олега Ляшко, в Кропивницком - агитацию за Юлию Тимошенко, в Одессе - за партию “Доверяй делам“, кандидата Дмитрия Танцюру.

Также Движение ЧЕСТНО зафиксировало много агитации за конкретных кандидатов в нардепы и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и ​​до сих пор не убрали, что является нарушением.

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Примечательно, что некоторые образцы такой рекламы появились только вчера, под конец агитационного периода.

Напомним, ранее в КИУ рассказали о применении админресурса перед выборами в Верховную Раду.

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