В "Слуге народа" отрицают конфликт между Бакановым и Богданом

В партии заверили, что глава ОП и глава СБУ - одна команда.

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Руководитель штаба “Слуги народа“ Александр Корниенко рассказал, существует ли конфликт между руководителем Офиса президента Андреем Богданом и исполняющим обязанности председателя СБУ Иваном Бакановым. Об этом пишет Главком.

“Там нет никакого конфликта - это одна команда. Может, в каких-то моментах бывает несогласованность или люди по-разному смотрят на те же механизмы“, - отметил он.

“Мы с Андреем Иосифовичем тоже обсуждали иногда во время президентской кампании, но в итоге к какому-то решению всегда приходили, которое потом оказывалось правильным", - подытожил Корниенко.

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Ранее СМИ писали, что у нового главы СБУ Ивана Баканова якобы наметился конфликт с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом из-за того, что Баканов не согласовывает с офисом назначения в СБУ.

Также он окружил себя консультантами вроде главного военного прокурора Анатолия Матиоса и заместитель генпрокурора Николая Банчука, которые якобы "советуют" ему людей на должности.

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Еще одной причиной конфликта стало то, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента “К“ (Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью), которого сначала в Офисе президента хотели избавиться.