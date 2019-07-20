"РФ не сможет ветировать процесс вступления Украины в НАТО" - Столтенберг

Альянс обещает поддерживать усилия Украины на пути к членству в НАТО.

Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО EPA/UPG

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Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Ukrainian.voanews.com.

“Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы“, - отметил чиновник в интервью The Chronicle Herald.

Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в Альянсе Украины, а “Россия не имеет права ветировать этот процесс“.

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“Конечно, Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты НАТО посетили зону ООС.

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