"РФ не сможет ветировать процесс вступления Украины в НАТО" - Столтенберг
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Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Ukrainian.voanews.com.
“Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы“, - отметил чиновник в интервью The Chronicle Herald.
Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в Альянсе Украины, а “Россия не имеет права ветировать этот процесс“.
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“Конечно, Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус“, - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперты НАТО посетили зону ООС.
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надо полвику геев, лесбиянок и трансвеститов черножoпых. и пару блядeй-гинекологов в генералы. а то не по-натовски, нетолерантненько. и тогда хохляндия будет первой в нато. а иначе-никак....
Грузия тоже мечтает вступить в НАТО, но не может вступить пока есть спорные территории. Мечтать не вредно.