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"РФ не сможет ветировать процесс вступления Украины в НАТО" - Столтенберг

Комментариев: 14
Альянс обещает поддерживать усилия Украины на пути к членству в НАТО.
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
EPA/UPG

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Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Ukrainian.voanews.com.

“Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы“, - отметил чиновник в интервью The Chronicle Herald.

Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в Альянсе Украины, а “Россия не имеет права ветировать этот процесс“.

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“Конечно, Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты НАТО посетили зону ООС.

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Теги: Столтенберг, НАТО, Украина, РФ, членство, Альянс
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Комментариев (14)
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Шкиряк_и_Зорян    20.07.2019, 19:20
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А как РФ может ветировать, если она не участник этой организации? Что за фантасмагория?
fkrfyfan    20.07.2019, 19:00
Оценка:  -6
fkrfyfan
А ирка-подстилка херащенко генсеком нато
Nikolas_Adver    20.07.2019, 18:56
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО

надо полвику геев, лесбиянок и трансвеститов черножoпых. и пару блядeй-гинекологов в генералы. а то не по-натовски, нетолерантненько. и тогда хохляндия будет первой в нато. а иначе-никак....
Брюква_и_Клюква    20.07.2019, 19:04
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Предлагаю кандидатуру товарища Абвера - он и гей черножопый, и блядинa. Идеальный вариант!
Nikolas_Adver    20.07.2019, 19:06
Оценка:  -5
Nikolas_Adver
извини, овощ, я с другой стороны баррикад-вас ебашу. себя толкай...
Брюква_и_Клюква    20.07.2019, 19:31
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Хорошо, не будем! Тем более, что Вы не возражаете, что Вы гей черножопый. Нам такие не нужны!
Хулиганка*    20.07.2019, 18:51
Оценка:  -4
Хулиганка*
а на хуа вы нам сдалися????
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:28
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Росія ж не член НАТО. Що вона може там ветувати?
Николай510    20.07.2019, 18:19
Оценка:  -2
Николай510
Когда Украинв "достигнет стандартов НАТО", тогда ей НАТО и нахер будет не нужно! Неужели такие страны восточной Европы, как Румыния обладали"стандартами" сразу после развала Варшавского договора? абсурд. Кому то в Европе очень не хочется видеть сильную страну Украину не только в НАТО, но и в Европе!
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:31
Оценка:  0
Бувший_східняк
Не скажите...Рядом с рашей лучше иметь надёжных и вменяемых союзников.
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:36
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Румыния — член НАТО с 29 марта 2004 года. А Союз когда распался?
birtov1990    20.07.2019, 18:51
Оценка:  -1
birtov1990
Бувший_східняк
Грузия тоже мечтает вступить в НАТО, но не может вступить пока есть спорные территории. Мечтать не вредно.
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:57
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Сорные территории и оккупированные территории - две большие разницы. И в НАТО это знают.
Бувший_східняк    20.07.2019, 18:39
Оценка:  -1
Бувший_східняк
А Варшавский договор ликвидирован 31 марта, в 1991-м...
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