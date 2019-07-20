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Украина и Беларусь ответили на "российские войска" в зоне ЧАЭС

Комментариев: 2
Распространяемая в социальных сетях информация проверяется, сообщили в 61 отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ.
61 отдельная пехотная егерская бригада ВСУ
61 отдельная пехотная егерская бригада ВСУ
facebook.com/61opebr

Новосозданная специальная бригада Вооруженных сил Украины на границе с Беларусью и белорусское Минобороны прокомментировали сообщения в социальных сетях о якобы российских войсках в Чернобыльской зон отчуждения.

20 июля спецбриагада ВСУ на своей странице в Facebook написала, что информация донесена до командования всех уровней и проверяется.

"В случае подтверждения 61 отдельная пехотная егерская бригада готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке белорусско-украинской границы и дать достойный отпор агрессору", - говорится в сообщении.

Позже министерство обороны Беларуси в своем канале в Telegram сообщило, что сообщения о российских войсках на границе с Украиной не соответсвуют действительности.

 

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, зона отчуждения, Чернобыльская зона, российские войска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ANDREICH    20.07.2019, 23:50
Оценка:  +1
ANDREICH
вільхою насип й все ок
Люблю_Украину    20.07.2019, 23:44
Оценка:  -5
Люблю_Украину
шо вы там пьете, хлопци? У нас на Днепропетровщине все ок, ничего не мерещиться) а у вас вечно то Путин, то 100 тысяч невидимых солдат, теперь вот в Чернобыле они уже)
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