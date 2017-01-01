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"Хлебное" перемирие началось на Донбассе

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Согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 21 июля начался режим тишины.
На Донбассе началось очередное перемирие
На Донбассе началось очередное перемирие
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С 00.00 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла в Минске 17 июля.
 
Впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Также предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.
 
В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать дисциплинарные меры и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
 
 
Напомним, на переговорах в Минске стороны также договорились о формате обмена пленными "208 на 69".

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Теги: ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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