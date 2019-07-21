Почти 30 танков исчезли с базы сепаратистов - ОБСЕ

В неподконтрольных районах Луганской области в постоянном месте хранения вооружения наблюдатели зафиксировали отсутствие 29 танков.

Миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, а также шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области. Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете ОБСЕ.

"19 июля наблюдатели констатировала, что 18 танков Т- 64 и 11 танков Т-72, 4 буксируемых гаубицы (Д-30 Жаба, 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1) и 9 минометов (82 мм) и далее не хватало в постоянном месте хранения", - говорится в отчете.

В то же время 19 июля ОБСЕ зафиксировало десять танков Т-64 и три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) - все это было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе проведут новое разведение сил. Данная договоренность была достигнута на минском заседании.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

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