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Почти 30 танков исчезли с базы сепаратистов - ОБСЕ

Комментариев: 6
В неподконтрольных районах Луганской области в постоянном месте хранения вооружения наблюдатели зафиксировали отсутствие 29 танков.
В "ЛНР" исчезли 29 танков с места постоянной дислокации
В "ЛНР" исчезли 29 танков с места постоянной дислокации
facebook.com/kommander.nord

Миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, а также шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области. Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете ОБСЕ.

"19 июля наблюдатели констатировала, что 18 танков Т- 64 и 11 танков Т-72, 4 буксируемых гаубицы (Д-30 Жаба, 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1) и 9 минометов (82 мм) и далее не хватало в постоянном месте хранения", - говорится в отчете.

В то же время 19 июля ОБСЕ зафиксировало десять танков Т-64 и три самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) - все это было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе проведут новое разведение сил. Данная договоренность была достигнута на минском заседании.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

 

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Теги: танки, донбасс, ОБСЕ, сепаратисты, Миссия ОБСЕ на Донбассе, новости Донбасса, полицейская миссия ОБСЕ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    21.07.2019, 09:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТАНКИ ПОЯВИЛИСЬ , ИСТЕРИКА....
ТАНКИ ИСЧЕЗЛИ , ИСТЕРИКА.....))))
farfalle    21.07.2019, 09:01
Оценка:  +2
farfalle
Дайте фото ДО, и ПОСЛЕ. В чем проблема?
Духовный_скреп    21.07.2019, 08:59
Оценка:  -5
Духовный_скреп
На стекломой и бояру променяли.
Cowboychik    21.07.2019, 08:48
Оценка:  +2
Cowboychik
Исчезли с базы сепаратистов или с базы армии РФ? С кем воюют вооруженные силы майдана?
farfalle    21.07.2019, 09:01
Оценка:  +3
farfalle
Они уже сами запутались
Boxerogos    21.07.2019, 08:38
Оценка:  +2
Boxerogos
Так ведь эти танки всё-равно были надувными.А сейчас ведь перемирие.Сдули их.
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