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"Перемирие" в зоне ООС: 26 обстрелов, есть раненые

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За прошедшие сутки сепаратисты обстреляли украинские позиции 26 раз. Двое военных получили ранения.
На Донбассе двое бойцов получили ранения
На Донбассе двое бойцов получили ранения
Минобороны Украины

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны сепаратистов двое украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник 26 раз нарушил режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - передает ООС.

От начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что С 00.00 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня. 

 

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Перемирие на Донбассе, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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