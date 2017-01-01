В Украине не открылись 8 избирательных участков - МВД

Участки не открылись по техническим проблемам.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга в Киеве заявил о том, что из-за технических проблем на данный момент в Украине не открылись 8 избирательных участков, передает УНН.

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“На данную минуту у нас не открыто 8 участков и 16 участков были открыты с опозданием”, — отметил Яровой.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объяснил, что в Черниговской области не начали работу 4 участка, два из которых передают документы в связи с изменением состава комиссии, в двух идет спор среди членов комиссии из-за политических вопросов.

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В Донецкой области на одном участке испорченные контрольные листы для вбрасывали в урны, на втором участке переизбрали председателя участковой комиссии, поэтому участок не открылся из-за пересчета бюллетеней.

В Николаевской области не успели пропечатаны бюллетени, а в Житомирской области запаздывает председатель комиссии.

Ранее сообщалось, что зафиксирована первая попытка фальсификации выборов. На одном из участков Бахмута Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов.