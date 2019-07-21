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На Харьковщине полицейские попали в ДТП: двое в тяжелом состоянии

Комментариев: 2
Экипаж полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками, однако дорогу ему не уступили, заявляют в полиции. Всего в ДТП пострадали пять человек.
В полиции утверждают, что служебное авто ехало на вызов с включенными спецсигналами
В полиции утверждают, что служебное авто ехало на вызов с включенными спецсигналами
прес-служба поліції Харківської області

В Изюме (Харьковская область) попал в дорожно-транспортное происшествие экипаж полиции, который ехал на вызов с включенными спецсигналами, сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП случилось накануне в 14.45 на перекрестке улиц Правды и Чумацкой.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Должанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

В результате ДТП два сотрудника полиции с телесными повреждениями госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Водитель и три пассажира автомобиля Ford также были доставлены в медицинское учреждение и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

Напомним, накануне в Киеве устроил смертельное ДТП водитель, которого за три часа до аварии останавливали за вождение в нетрезвом состоянии.

Под Киевом легковушка сбила насмерть трех человек

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Теги: ДТП, Харьковская область, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    21.07.2019, 10:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
В Изюме мои земляки (это ~40 км от моего родного села) наверное о правилах дорожного движения и ничего не слышали.
Колишній-східняк    21.07.2019, 10:37
Оценка:  0
Колишній-східняк
Если были включены красные проблесковые маячки, то надо было остановиться и съехать с дороги на обочину.
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