На Харьковщине полицейские попали в ДТП: двое в тяжелом состоянии
В Изюме (Харьковская область) попал в дорожно-транспортное происшествие экипаж полиции, который ехал на вызов с включенными спецсигналами, сообщает пресс-служба полиции области.
ДТП случилось накануне в 14.45 на перекрестке улиц Правды и Чумацкой.
"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Должанский двигалось транспортное средство Ford, которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - говорится в сообщении.
В результате ДТП два сотрудника полиции с телесными повреждениями госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Водитель и три пассажира автомобиля Ford также были доставлены в медицинское учреждение и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.
Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине полицейские попали в ДТП: двое в тяжелом состоянии
Напомним, накануне в Киеве устроил смертельное ДТП водитель, которого за три часа до аварии останавливали за вождение в нетрезвом состоянии.
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