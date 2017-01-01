Итоги 20 июля: Снятие партии Саакашвили с выборов и дело Шеремета
В Киевской области пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы, кандидаты в депутаты используют скрытую рекламу в день тишины, а в Индии испортили украинские бюллетени к выборам в ВР.
News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
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Саакашвили снял свою партию с выборов
Третий грузинский президент и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили снял свою партию с внеочередных выборов в Верховную Раду.
По словам политика, в этом виновата власть, которая создавала многочисленные проблемы его партии: сначала не хотела регистрировать, а затем заблокировала счета.
ОБСЕ требует от Украины разобраться с делом Шеремета
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть активизировать усилия и завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета, что произошло в 2016 году.
В организации считают, что через три года убийство Павла Шеремета продолжает оказывать негативное влияние на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов.
В Индии испортили украинские бюллетени к выборам в ВР
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В посольстве Украины в Индии в результате использования неправильных печатей испортили 164 бюллетеней, предназначенные для досрочных парламентских выборов.
На данный момент, бюллетени уже перепечатали и отправили в индийскую столицу.
Активисты рассказали о примерах скрытой рекламы перед выборами
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Движение ЧЕСТНО обнаружило в Киеве и регионах в день тишины билборды с рекламой без выходных данных, которые не содержат названия партии, но намекают на нее лозунгами и стилем исполнения.
В такой рекламе были замечены все основные партии. Примечательно, что некоторые образцы такой рекламы появились только вчера, под конец агитационного периода.
В Киевской области пожар уничтожил 10 гектаров пшеницы
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В Киевской области возле села Большая Александровка Бориспольского района произошел крупный пожар на поле с пшеницей. Огонь уничтожил 10 гектаров посевов.
Менее чем за полчаса огонь удалось потушить. Была спасена пшеница на плошади 32 гектара. В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте работала оперативная группа полиции.
Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь ответили на "российские войска" в зоне ЧАЭС. Распространяемая в социальных сетях информация проверяется, сообщили в 61 отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ.