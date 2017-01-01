Двоим мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Двое мужчин подожгли баннер с одним из кандидатов в депутаты

Под Киевом мужчины подожгли политбаннер и чуть не спалили магазин

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Под Киевом мужчины подожгли политбаннер и чуть не спалили магазин

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила о том, что в поселке Володарка двое мужчин подожгли плакат одного из кандидатов.

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Обвиняемые облили неизвестным веществом политическую рекламу, размещенную на фасадной части магазина и подожгли. Огонь полностью уничтожил баннер и чуть не перебросился на магазин, часть фасада которого пострадала.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, а поджигателей оперативно разыскали.

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Задержанными оказались 26 и 34-летний жители Черкасской области. Следствие открыло производство по части 3 статьи 157 (Препятствие осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины.

Мужчинам может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на главу Слуги народа "напала" пенсионерка. На избирательном участке у Дмитрия Разумкова произошла словесная стычка с женщиной пенсионного возраста.