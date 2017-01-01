Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом мужчины подожгли политбаннер и чуть не спалили магазин

Комментариев: 0
Двоим мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Под Киевом мужчины подожгли политбаннер и чуть не спалили магазин
© Нацполиция Украины
Фото 1/2
  • Двое мужчин подожгли баннер с одним из кандидатов в депутаты
  • Двое мужчин подожгли баннер с одним из кандидатов в депутаты
Под Киевом мужчины подожгли политбаннер и чуть не спалили магазин
Двое мужчин подожгли баннер с одним из кандидатов в депутаты
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Пресс-служба полиции Киевской области сообщила о том, что в поселке Володарка двое мужчин подожгли плакат одного из кандидатов. 

Читай также: На участке в Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей

Обвиняемые облили неизвестным веществом политическую рекламу, размещенную на фасадной части магазина и подожгли. Огонь полностью уничтожил баннер и чуть не перебросился на магазин, часть фасада которого пострадала. 

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, а поджигателей оперативно разыскали. 

Читай также: На выборах работают 40 тысяч спасателей

Задержанными оказались 26 и 34-летний жители Черкасской области. Следствие открыло производство по части 3 статьи 157 (Препятствие осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины. 

Мужчинам может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на главу Слуги народа "напала" пенсионерка. На избирательном участке у Дмитрия Разумкова произошла словесная стычка с женщиной пенсионного возраста.

 

Поделись:
Теги: полиция, предвыборная кампания, политреклама, поджег, выборы 2019, парламентские выборы 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь