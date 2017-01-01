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Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть жертвы

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Возле Счастья в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое военных, еще два бойца получили ранения.
Четверо военнослужащих подорвались в зоне ООС
Четверо военнослужащих подорвались в зоне ООС
facebook.com/pressjfo.news

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

Также в результате взрыва еще двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. 

Накануне сообщалось, что С 00.00 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня. 

 

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Теги: взрыв, жертвы, донбасс, военные, ВСУ, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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