Как голосуют известные украинцы на выборах в Раду-2019: Фото

Утром, 21 июля, уже проголосовали Андрей Парубий, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и остальные.

На избирательные участки для голосования пришли те, кто готовится управлять страной. Страна выяснила, как голосовали известные украинцы.

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По данным журналистов Вести, спикер Рады Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров без паспорта.

"Да, я забыл паспорт", - признался Парубий.

Однако, Парубию разрешили проголосовать и без паспорта.

Юлия Тимошенко с мужем и нардепом Григорием Немырей опубликовали в Инстаграм видео, как пришли на избирательный участок.

Свои фото в соцсети выложила и девушка вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков также опубликовал фото, как он получает бюллетень для голосования.

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На избирательном участке Разумков вступил в полемику с пенсионеркой.

"Вы пророссийский! Пророссийский!", - настаивала женщина.

"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил ей на украинском языке обычно русскоязычный Разумков.

Лидер Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко также отдал свой голос в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области.

"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь", – сказал он.

Юрий Бойко на избирательном участке facebook.com/official.yuriy.boyko

Ранее сообщалось, что в Украине начали работу все избирательные участки. С опозданием открылись 27 участков. Все опоздания связаны с плохой организацией работы комиссий.