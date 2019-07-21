Как голосуют известные украинцы на выборах в Раду-2019: Фото
На избирательные участки для голосования пришли те, кто готовится управлять страной. Страна выяснила, как голосовали известные украинцы.
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По данным журналистов Вести, спикер Рады Андрей Парубий проголосовал в киевском Доме офицеров без паспорта.
"Да, я забыл паспорт", - признался Парубий.
Однако, Парубию разрешили проголосовать и без паспорта.
Юлия Тимошенко с мужем и нардепом Григорием Немырей опубликовали в Инстаграм видео, как пришли на избирательный участок.
Свои фото в соцсети выложила и девушка вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь.
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков также опубликовал фото, как он получает бюллетень для голосования.
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На избирательном участке Разумков вступил в полемику с пенсионеркой.
"Вы пророссийский! Пророссийский!", - настаивала женщина.
"Я не уверен, что вы правильно понимаете нашу позицию", - ответил ей на украинском языке обычно русскоязычный Разумков.
Лидер Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко также отдал свой голос в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области.
"Я пришел на избирательный участок отдать голос за мир, за жизнь", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Украине начали работу все избирательные участки. С опозданием открылись 27 участков. Все опоздания связаны с плохой организацией работы комиссий.