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На Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата

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Отельный комплекс и автомойка уничтожены огнем. Погибших и травмированных в результате пожара нет.
На Закарпатье сгорел отельный комплекс
На Закарпатье сгорел отельный комплекс
Мукачево.net

В селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области в ночь на 21 июля сгорели отель и автомойка. Об этом сообщает местное издание Мукачево.net.

 Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 21 июля в 2.15. Потушить пожар пытались 20 пожарных с шестью единицами техники, однако сооружения были полностью уничтожены огнем.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место (2.17), огнем было охвачено 300 кв. м сооружения. Распространение пламени также способствовало и то, что здание частично построена из дерева", - уточнили в ГСЧС.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Предварительная причина пожара – поджог.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья сообщили, что сейчас определяется правовая квалификация происшествия, эксперты проводит осмотр на месте происшествия.

По информации Mukachevo.net, комплекс принадлежал депутату районного совета от партии Возрождение Василию Берковичу.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о пожаре на Дарницкой ТЭЦ в Киеве.

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Теги: Закарпатье, пожар, поджог, отель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kamanavt_ua    21.07.2019, 13:28
Оценка:  0
Kamanavt_ua
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