Подтвердилось сообщение о минировании КПП на Донбассе

В ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям инициировала вопрос о временном закрытии контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области из-за обнаружения взрывчатки. Об этом сообщает глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook.

По его словам, в ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет. ГСЧС инициировало вопрос о временном прекращении работы КПВВ для дополнительного обследования территории.

"С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ Майорское для дополнительного и тщательного обследования его территории", - заявил глава ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в день выборов из-за анонимного сообщения о минировании приостановил работу пункт пропуска Майорское. Позже пункт пропуска Майорское возобновил работу. В МВД сообщили, что не нашли каких-либо опасных предметов.

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