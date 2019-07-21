Зеленский рассказал, кто должен стать новым премьером

Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.

Президент Зеленский уже проводит консультации с кандидатами на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.

“Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером каких-либо фракций. Я вижу такого человека. “

Также Зеленский сообщил, что надеется на честный и справедливый результат выборов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата.