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Зеленский рассказал, кто должен стать новым премьером

Комментариев: 7
Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.
Президент Зеленский на избирательном участке
Президент Зеленский на избирательном участке
president.gov.ua

Президент Зеленский уже проводит консультации с кандидатами на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает Украинская Правда.

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Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.

“Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером каких-либо фракций. Я вижу такого человека. “

Также Зеленский сообщил, что надеется на честный и справедливый результат выборов.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата.

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Теги: Зеленский, выборы, премьер министр
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Комментариев (7)
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Letohradek    21.07.2019, 15:03
Оценка:  0
Letohradek
Тупой квартальный баран, в очередной раз хотел понравиться своим зэбилам И думаю, у него получилось )) Представляю, какое разочарование ждет фанатов охрыпшей крысы, после 6 месяцев, работы "абсолютно профессионального экономиста", премьером Украины!
GreenPeace!    21.07.2019, 15:18
Оценка:  0
GreenPeace!
Абсолютно профессиональные. разворовали всю страну.при этом это были все селюки.
Letohradek    21.07.2019, 15:19
Оценка:  0
Letohradek
Разворовали, это как? Давай факты, обсудим!
Letohradek    21.07.2019, 15:21
Оценка:  0
Letohradek
К слову! Петр Порошенко принял Украину с казной в 130 000$
Оставил с 20 миллиардами!
Брюква_и_Клюква    21.07.2019, 14:59
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
То есть, товарищи Бойка, Тимошенко и Гройсман, за которых усердно голосовали на всяких опросах, - в пролете!
mitya7v    21.07.2019, 15:11
Оценка:  +1
mitya7v
Нет, не в пролёте. Но здесь важно, будет ли новый премьер, делать то, что обещал народу, или это даже не предполагается.
Letohradek    21.07.2019, 15:18
Оценка:  +1
Letohradek
Окружение квартального клоуна, такое же брехливое как и сам гундосый Вова!
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