Зеленский рассказал, кто должен стать новым премьером
Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.
Президент Зеленский уже проводит консультации с кандидатами на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает Украинская Правда.
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Во время общения с журналистами на избирательном участке, президент рассказал о том, кто по его мнению должен стать главой правительства.
“Считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером каких-либо фракций. Я вижу такого человека. “
Также Зеленский сообщил, что надеется на честный и справедливый результат выборов.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата.
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