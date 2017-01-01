Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода в Украине на неделю: Ожидается резкое похолодание

Комментариев: 0
23 июля будет резкое снижение температуры на 3-6°.
Погода в понедельник, 21 июля
Погода в понедельник, 21 июля
Укргидрометцентр

Жару в Украине резко сменит похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читай также: Зеленский рассказал, кто должен стать новым премьером

В восресенье, 22 июля, в Украине будет достаточно теплая погода, но с кратковременными дождями. Температура - днем 25-30°, на юге и Закарпатье до 33°.

В Киеве ожидают переменная облачность, без осадков, ​​27-29°. Но уже в среду, 22 июля, ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем ​​в большинстве областей будут кратковременные дожди и грозы. Температура - 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°,

Читай также: Подрыв военных: Зеленский дал срочное поручение

23 июля будет снижение температуры на 3-6°. 24-25 июля тоже прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 21-26°, на юге до 28°.

Погода во вторник, 22 июля
Погода во вторник, 22 июля
Укргидрометцентр

Погода в среду, 23 июля
Погода в среду, 23 июля
Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Львовской области вандалы изрисовали часовню ПЦУ.

Поделись:
Теги: погода, Украина, прогноз погоды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь