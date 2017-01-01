Погода в Украине на неделю: Ожидается резкое похолодание

23 июля будет резкое снижение температуры на 3-6°.

Жару в Украине резко сменит похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В восресенье, 22 июля, в Украине будет достаточно теплая погода, но с кратковременными дождями. Температура - днем 25-30°, на юге и Закарпатье до 33°.

В Киеве ожидают переменная облачность, без осадков, ​​27-29°. Но уже в среду, 22 июля, ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем ​​в большинстве областей будут кратковременные дожди и грозы. Температура - 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°,

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23 июля будет снижение температуры на 3-6°. 24-25 июля тоже прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 21-26°, на юге до 28°.

Погода во вторник, 22 июля Укргидрометцентр

Погода в среду, 23 июля Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что в Львовской области вандалы изрисовали часовню ПЦУ.