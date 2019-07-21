Вакарчук прокомментировал слухи о том, что снова откажется от депутатского кресла

Политик обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на участки и проголосовать.

Вакарчук опроверг слухи о том, что сдаст мандат депутата после выборов pravda.com.ua

Святослав Вакарчук опроверг слухи о том, что сдаст мандат депутата после выборов. Об этом сообщает Украинская правда.

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Такой комментарий лидер партии "Голос" дал журналистам на избирательном участке. Слухи о том, что он не собирается быть депутатом он назвал "бредом".

Также политик обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на участки и проголосовать и отметил, что сам сделал выбор за изменения, будущее и новую политику.

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Относительно будущей коалиции Вакарчук добавил, что важна не коалиция сама по себе, а коалиционное соглашение. И от того, какие пункты в ней будут прописаны и будет зависеть будущее объединение и от этого уже должно формироваться правительство.

Ранее сообщалось, что подтвердилось сообщение о минировании КПП на Донбассе.