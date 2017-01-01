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ЦИК опубликовала информацию о явке на 16:00

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Информация о количеств избирателей уточняется по мере получения данных из остальных регионов.
На 16:00 на парламентских выборах в Украине проголосовали 34,71% избирателей
На 16:00 на парламентских выборах в Украине проголосовали 34,71% избирателей
photo.unian.net

По состоянию на 16:00 на парламентских выборах в Украине проголосовали 34,71% избирателей. Об этом сообщает ЦВК, со ссылкой на данные четырех округов.

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Информация о количеств избирателей уточняется по мере получения данных из остальных регионов. Всего на сегодняшних выборах было организовано 199 округов.

По опубликованным ранее данным о явке по состоянию на 12 утра, проголосовать пришли только 19,23%. В тот момент самая высокая явка была в Луганской области - 25,37%, самая низкая в Черновицкой и Закарпатской (12:21% и 12,32%).

Ранее сообщалось, что на КПП Майорское обнаружили не только мину.

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Теги: статистика, парламентские выборы, Украина, явка
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