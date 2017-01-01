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На КПП Майорское обнаружили не только мину

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Пиротехники обнаружили у пункта пропуска артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент минометной мины.
Пиротехники проверяют территорию возле КПВВ Майорское
Пиротехники проверяют территорию возле КПВВ Майорское
dsns.gov.ua

Во время повторного обследования территории контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области обнаружили еще несколько взрывоопасных объектов. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщается, после обнаружения артиллерийской мины 122-го калибра пиротехники решили провести повторную проверку территории контрольного пункта. По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент минометной мины.

Сейчас на территории КПВВ Майорское работает пиротехническая группа и отделение радиационной, химической и биологической защиты. Поиск взрывоопасных предметов продолжается.

Ранее сообщалось, что на территории КПВВ Майорское обнаружили артиллерийскую мину. Персонал и гражданские которые находились на территории КПВВ были отведены в безопасное место. Пропуск граждан через пункт пропуска временно приостановлен.

 

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Теги: взрывчатка, минирование, ситуация на востоке Украины, ГСЧС, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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