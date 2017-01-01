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Украинку, подозреваемую в торговле детьми, снова задержали в Грузии

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Женщина ехала на поезде из Баку в Тбилиси. Грузинские правоохранители остановили поезд, задержали женщину и увезли ее в неизвестном направлении.
Украинку подозревают в торговле детьми в Грузии
Украинку подозревают в торговле детьми в Грузии
Антикор

Украинку Юлию Сусляк, которую подозревают в торговле детьми, снова задержала грузинская полиция. Об этом сообщает Рустави 2 в воскресенье, 21 июля.

Предположительно 36-летняя женщина была задержана во время возвращения из Баку в Тбилиси. В районе города Гардабани сотрудники МВД остановили поезд и силой увезли Сусляк в неизвестном направлении. 

Уточняется, что задержание прошло по указанию гепрокуроров прокуратуры Грузии Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани. Однако в ведомстве причастность к исчезновению Сусляк отрицают.

Впервые женщина была задержана в апреле, когда направлялась из Украины в Грузию. Она утверждала, что все 10 находившихся с ней детей ее. Однако полиция заподозрила неладное, поскольку некоторые дети были рождены в один год. 

Сусляк подозревали в продаже детей в Абхазии. Затем было установлено, что она действительно является матерью всех детей, часть из которых была зачата искусственно. Дети были переданы Украине, а сама женщина оказалась в грузинской тюрьме, пока материалы ее дела не передали украинской стороне.

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Теги: Украина, Грузия, дети, полиция
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Источник: korrespondent.net

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