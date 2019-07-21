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В Полтаве обрисовали памятник Ватутину

Комментариев: 1
Неизвестные красной краской написали на памятнике советскому генералу "враг", а также закрасили инициалы Ватутина.
Памятник Ватутину обрисовали краской
Памятник Ватутину обрисовали краской
poltava.to

Памятник советскому генералу Николаю Ватутину разрисовали в Полтаве. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области в воскресенье, 21 июля.

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Неизвестные написали на памятнике красной краской "Враг" и закрасили инициалы генерала. Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство.

Отметим, что памятник Ватутину в Полтаве открыли в сентябре 2013 года.

Напомним, что ранее нападению подвергся памятник другому советскому деятелю. 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Тогда Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.

При этом в Украинском институте национальной памяти заявили, что памятник советскому маршалу подпадает под действие закона о декоммунизации.

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, полиция, памятник, хулиганство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
direktor_b    21.07.2019, 18:01
Оценка:  -2
direktor_b
Правильно,зачем этот Ватутин,лучше бы памятник Бандере установили.Снести этого Ватутина вообще...
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