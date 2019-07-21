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Перемирие на Донбассе соблюдается - штаб ООС

Комментариев: 2
С полуночи на Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Военные за сегодня обстрелов не зафиксировали.
"Хлебное перемирие" пока соблюдается
"Хлебное перемирие" пока соблюдается
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В штабе операции Объединенных сил констатируют соблюдение перемирие, объявленного с 21 июля.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщалось, с полуночи 21 июля на Донбассе вступило в силу "хлебное перемирие".

Тем не менее, украинские военные понесли сегодня потери. В результате подрыва на мине в районе Счастья Луганской области погибли двое военных, еще двое получили ранения.

 

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Теги: военные, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vasya_iz_Ivanovo    21.07.2019, 20:49
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Хлеб уберите, упоротые.
ira0959    21.07.2019, 20:42
Оценка:  +1
ira0959
Украинские оккупанты сами же и нарушили это перемирие.
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