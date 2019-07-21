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Зеленский не будет подписывать закон о ВСК

Комментариев: 15
Зеленский подпишет закон об импичменте президента, который подготовила партия Слуга народа.
Зеленский не будет подписывать закон о ВСК

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать принятый Верховной Радой закон о ВСК с нормами об импичменте. Об этом он заявил 21 июля 

В ответ на вопрос, будет ли он подписывать закон о ВСК, который регулирует порядок импичмента, президент сказал: "Будет закон, будет закон, и он был. Мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, которые партия Слуга Народа, я уверен, что это наше решение всей партии, каждого из нас, мы обещали, в повестке дня новой Верховной Рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента, не приложение, а закон об импичменте президента".

Напомним, парламент одобрил создание спецкомиссий, которые будут расследовать преступления президента 6 июня. Парубий передал его на подпись президенту 12 июня. Зеленский должен был рассмотреть закон в 15-дневный срок.

 

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Теги: Импичмент Президента, законы, Владимир Зеленский, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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ВАТА_FUCK    21.07.2019, 22:42
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
вова подпишет только тот закон в котором для него заложены пути отхода!
ВАТА_FUCK    21.07.2019, 22:43
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
А в том законе что ВР приняла он не со всеми буквами знаком
Boxerogos    21.07.2019, 22:33
Оценка:  -4
Boxerogos
Зе должен люстрировать всех тех кто занимал государственные пост вне зависимости от уровня,в период с марта 2014-го по май 2019-го.В общем,всех"переможцив", а в реальности врагов Украины,на мусорку истории навечно!Чтобы ни одна мразь не вернулась!Ни одна!
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это сложно по многим причинам. Во-первых, большинства в ВР у него пока нет. Второе, есть суды, где надо будет доказывать, что это не противоречит Конституции. А это - противоречит. Так что угомонись. Больно уж ты раздухарился, аника-воин.
ВАТА_FUCK    21.07.2019, 22:44
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
С такими рогами как у Rogosa хорошо стены подпирать!
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:21
Оценка:  +4
Колишній-східняк
По тому законопроекту, что представил Зеля, президента отстранить от власти можно только теоретически.
drozdikus    21.07.2019, 22:24
Оценка:  -4
drozdikus
а помнишь г.нида) как ты тут за юлю зад рвал)))) ты типичная шлюха
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:27
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Не припоминаю. За Пороха тянул мазу и сейчас тяну - этого не отрицаю.
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:29
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Может ты имеешь ввиду тот факт, когда её Янук в тюрьму запроторил? Тогда да, такое могло быть, что я этим возмущался. Но и только.
drozdikus    21.07.2019, 22:30
Оценка:  -3
drozdikus
у тебя пи.дара видать память плохая) я тут с 2005г) у ты уро.д. не первый раз перекрасывашся)
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:35
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да я еще раньше. Но тебя особо не припоминаю. И чтобы я за Юлю стоял - тоже. И обрати внимание, я тебе пидaром или еще как-то еще ни разу не назвал, хотя ты этого и заслуживаешь.
ira0959    21.07.2019, 22:05
Оценка:  +7
ira0959
Квартальный баран-недоросток. Продолжай бегать голым по торговому центру и играть членом на рояле.
Letohradek    21.07.2019, 22:13
Оценка:  +4
Letohradek
Вот в этом случае с тобой солидарен ))
drozdikus    21.07.2019, 22:18
Оценка:  -3
drozdikus
овца ) ты когда посл. раз работала официально)? толку с тебя? от тебя только расброт)
drozdikus    21.07.2019, 22:21
Оценка:  -3
drozdikus
ты мозоль на украине) такие пид.арши как ты ! только убивают страну) но ни как не отстраивают)
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