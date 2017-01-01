Работу пункта пропуска Майорское восстановили

Правоохранители завершили осмотр территории, обнаружив еще одну минометную мину.

Работа пункта пропуска Майорское на линии разграничения в Донецкой области возобновлена, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев вечером 21 июля, пишет Интерфакс-Украина.

"Несколько минут назад мы завершили последний осмотр, изъяли 125-мм мину", - сказал Князев.

Он извинился за то, что в связи с информацией о минировании и обнаружении взрывоопасных предметов работа КПВВ была приостановлена.

"Сейчас работа КПВВ налажена", - сказал Князев.

Ранее сообщалось, что на территории КПВВ Майорское обнаружили артиллерийскую мину. Персонал и гражданские, которые находились на территории КПВВ, были отведены в безопасное место. Пропуск граждан через пункт пропуска временно приостановлен.

Всего возле КПВВ Майорское нашли 12 взрывоопасных предметов.

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