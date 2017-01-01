Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Работу пункта пропуска Майорское восстановили

Комментариев: 0
Правоохранители завершили осмотр территории, обнаружив еще одну минометную мину.
Пиротехники проверяют территорию возле КПВВ Майорское
Пиротехники проверяют территорию возле КПВВ Майорское
facebook.com/pg/pressjfo.news

Работа пункта пропуска Майорское на линии разграничения в Донецкой области возобновлена, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев вечером 21 июля, пишет Интерфакс-Украина.

"Несколько минут назад мы завершили последний осмотр, изъяли 125-мм мину", - сказал Князев.

Он извинился за то, что в связи с информацией о минировании и обнаружении взрывоопасных предметов работа КПВВ была приостановлена.

"Сейчас работа КПВВ налажена", - сказал Князев.

Ранее сообщалось, что на территории КПВВ Майорское обнаружили артиллерийскую мину. Персонал и гражданские, которые находились на территории КПВВ, были отведены в безопасное место. Пропуск граждан через пункт пропуска временно приостановлен.

Всего возле КПВВ Майорское нашли 12 взрывоопасных предметов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: взрывчатка, минирование, Андрей Князев, пункт пропуска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь