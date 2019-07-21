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Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения

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Наблюдатели ОБСЕ заявляют о 75 случаях нарушения режима прекращения огня по состоянию на 16:00.
Перемирие на Донбассе: ОБСЕ фиксирует нарушения
Getty Images

Мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о нарушениях режима прекращения огня на Донбассе с с начала перемирия 21 июля. Об этом сообщается на сайте миссии по состоянию на 16:00.

Согласно отчету, миссия зафиксировала в целом 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

Практически все нарушения режима прекращения огня (74, включая 2 взрыва) зафиксировано в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от н.п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска) и возле н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области недалеко от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

"Миссия продолжает следить за ситуацией с безопасностью", - говорится в отчете.

Как сообщалось, с полуночи 21 июля на Донбассе вступило в силу "хлебное перемирие". В штабе ООС по состоянию на 18:00 не зафиксировали нарушений перемирия.

 

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Теги: ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.07.2019, 22:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
Упс!
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