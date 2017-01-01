В Днепре бюллетени погасили топором

В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами.

На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео, на котором видно, что для погашения бюллетеней используют топор.

"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - говорится в подписи к видео.

Выборы в Раду: одна старушка притворилась мертвой, другая - ела бюллетень

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet