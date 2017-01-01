Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре бюллетени погасили топором

Комментариев: 0
В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами.

На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором. 

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео, на котором видно, что для погашения бюллетеней используют топор.

"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - говорится в подписи к видео.

Выборы в Раду: одна старушка притворилась мертвой, другая - ела бюллетень

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, Днепр, голосование, бюллетени, топор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь