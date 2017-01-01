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В Слуге народа готовят коалиционное соглашение

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Черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется, а некоторые пункты уже подготовлены.

Партия Слуга народа уже начала подготовку коалиционного соглашения. Об этом сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков, пишет издание theБабель

"Черновик коалиционного соглашения пишется, некоторые вещи уже подготовлены. Далее мы будем смотреть или самостоятельно формировать большинство, или с кем-то обсуждать", - сказал он.

По словам Разумкова, после этого обществу могут показать готовый текст документа.

Он отметил, что Слуга народа готова обсуждать соглашение с партиями, которые близки ей по идеологическим и морально-этическим ценностям.

Разумков предположил, что партия Голос может быть партнером Слуги народа по коалиции, однако не стал комментировать возможность вхождения в коалицию партии Юлии Тимошенко.

Как сообщалось, главным партнером партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко в новоизбранной Верховной Раде является партия Святослава Вакарчука Голос.

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Теги: видео, партии, Слуга народа, формирование коалиции, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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