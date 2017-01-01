Вакарчук продолжит петь после избрания народным депутатом

Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься, заявил музыкант.

Председатель партии Голос Святослав Вакарчук уверяет, что продолжит петь в Океане Эльзы после избрания народным депутатом, об этом Вакарчук заявил на брифинге, отвечая на вопрос, что будет с его группой Океан Эльзы после того, как он станет народным депутатом.

"Разве вы можете поверить, что я буду искренен, если скажу, что мне больше не интересно заниматься музыкой. Не поверите. И поэтому мне нечего скрывать. Океан Эльзы продолжит существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творческим видом деятельности, а Бог запрещает мне ею не заниматься”, - сказал Вакарчук.

Также он заявил, что члены партии Голос готовы занять какие-либо должности в органах власти.

"С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить", - сказал Вакарчук.

Напомним, лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet