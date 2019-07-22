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Садовый покидает пост лидера партии Самопомощь

Комментариев: 8
Политик заявил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.
Садовый решил уйти с поста главы Самопомощи
Садовый решил уйти с поста главы Самопомощи
Пресс-служба партии Самопомич

После поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии Самопомощь. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 после обнародования результатов экзит-полов.

Садовый заявил, что останется в Самопомощи как член партии, но не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - сообщил он.

Он отметил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера. "Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил он.

Ранее многолетний городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра.

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Теги: Львов, мэр, Партия, Андрей Садовый, выборы в Раду, Самопомощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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farfalle    22.07.2019, 07:46
Оценка:  +1
farfalle
"Лидер партии". Обссаца))
Kamanavt_ua    22.07.2019, 07:44
Оценка:  +2
Kamanavt_ua
5 лет нарушал закон и ничего не мешало, а сейчас уже пора лыжи смазывать и активы продавать, беги Андрюша, беги-один мусор тебе сейчас как вспомнят!!
fkrfyfan    22.07.2019, 07:28
Оценка:  +2
fkrfyfan
Скоро тебя, наверняка, и от работы мэра освободят. Отдохнёшь.
Кырмызы_вэ_бейаз    22.07.2019, 07:25
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Себе то он уже помог! Он уже мультимиллионер, но лохи пусть скачут дальше, "МОВА, НАЦІЯ, ВИШИВАНКА"!
ahnenerbe    22.07.2019, 07:02
Оценка:  +4
ahnenerbe
садОвый - типичное кабинетное ЧМО. Удивляюсь львовянам, что не нашли себе более достойного. Хотя с киевлянами ещё большие проблеммы из-за Педалика
Духовный_скреп    22.07.2019, 06:47
Оценка:  +3
Духовный_скреп
К большому корыту пробиться не удалось,решил харчеваться хотя бы у маленького.
farfalle    22.07.2019, 07:47
Оценка:  -1
farfalle
Ты начинаешь прозревать???
Колишній-східняк    22.07.2019, 06:35
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Да, да. Займись львовским мусором. А то его уже по всей Украине развозят.
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