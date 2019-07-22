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Зеленский хочет объединить три министерства

Комментариев: 1
В Слуге народа обсуждают вопрос объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство.
Сразу после выборов Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в одно
Сразу после выборов Зеленский поддержал идею объединения трех министерств в одно

Президент Владимир Зеленский за объединение Министерства молодежи и спорта, Министерства информационной политики и Министерства культуры. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса", - ответил Зеленский.

У Зеленского надеются, что первое заседание новой Рады состоится в День незавимости. Такое мнение высказал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

В любом случае ждать крайнего срока, который предусматривает закон (9 сентября) в партии не планируют. "Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатое августа – это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости (День Независимости Украины, 24 августа – прим. ред.)", – отметил Корниенко.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

У Зеленского хотят сократить Кабмин

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Теги: министерство, министерство культуры, Владимир Зеленский, Мининформполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    22.07.2019, 07:18
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Учитывая уровень культуры в стране, информполитику и спортивные достижения всех этих кырыленок, стецей и ждановых неплохо было бы посадить за растрынькивание народных денег.
Вохеrogoz    22.07.2019, 07:42
Оценка:  -1
Вохеrogoz
А лучше посадить тебя ватную гaндoншy на кол .
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