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Более 5% набрали только 3 партии: ЦИК обработала более 95% протоколов за границей

Комментариев: 22
Украинцы, находящиеся за рубежом, наиболее активно поддержали три партии.
Партию “Голос“ на зарубежных участках поддержало 5784 избирателя
Партию “Голос“ на зарубежных участках поддержало 5784 избирателя
unn.com.ua

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:30 22 июля обработала 95,09% электронных протоколов на избирательных участках на досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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По результатам подсчета голосов, лидирует партия “Слуга народа“. Она набрала 29%, или 8814 голоса. На втором месте партия “Европейская Солидарность“. Она получила поддержку 28,80% избирателей, или 8752 голоса “за“. Партию “Голос“ на зарубежных участках поддержало 19,03%, или 5784 избирателя.

Остальные партии пока набрали меньше проходных 5%.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствовали результаты Национального экзит-пола по состоянию на вечер воскресенья.

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Теги: ЦИК, выборы, Рада
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Комментариев (22)
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Коляка    22.07.2019, 09:25
Оценка:  +2
Коляка
Вижу коалицию Вакарчука и Потроха.... Всех наебали
Коляка    22.07.2019, 09:24
Оценка:  +1
Коляка
Ждём информации по фальсификациям... Нельзя. что бы это позорище шоколадное до власти дорвалось!!!
Aurum    22.07.2019, 09:18
Оценка:  +2
Aurum
ШО ЗА БРЕДДД???
БМ - читайте шо вы пишете!!!
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:06
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Смотрю на результаты голосования и не понимаю: как можно было отдать столько шолосов за фигляра и лехайм? У народа мозгов совсем не осталось.
Cowboychik    22.07.2019, 09:12
Оценка:  +2
Cowboychik
Если бы кондитеру Путин противостоял, то выбрали бы Путина. Ты хиба не понимаешь что голосовали против, а не за....
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:14
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
И поэтому каждый десятый проголосовал за проеврейскую партию дважды сидевшего уголовника.
farfalle    22.07.2019, 09:18
Оценка:  +1
farfalle
Ты что-то зациклился на евреях. Сходи на улицу, в лес по грибы
Коляка    22.07.2019, 09:23
Оценка:  +1
Коляка
ВосставшийИзБана ты шо антисимит? нацист?
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:25
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Я уже писал и пишу еще раз: я антисионист. А тут что, столько евреев собралось?
Коляка    22.07.2019, 09:27
Оценка:  +1
Коляка
я не еврей, но им в Украине за все время очень сильно досталось причём ни за что
Cowboychik    22.07.2019, 09:00
Оценка:  0
Cowboychik
Это пипец!!!! Петя знову у власти. При таком раскладе кондитера могут премьером выбрать, а у нас Парламенско - призиденская краина... Петя знову косит бабло....)))) Ай да Вальтсман, ай да йиврей....
Letohradek    22.07.2019, 09:03
Оценка:  -3
Letohradek
Белгородский уебень, у вас, это где? ))
Cowboychik    22.07.2019, 09:07
Оценка:  +1
Cowboychik
Пошла нaxyй, тварь безродная....
Letohradek    22.07.2019, 09:18
Оценка:  -2
Letohradek
Ватный скот, это не ответ на заданный вопрос Тебе, белгородскому уйобку, какое дело до Украины?
Cowboychik    22.07.2019, 09:23
Оценка:  +1
Cowboychik
Иди помойся. От тебя смердит...
Boxerogos    22.07.2019, 08:54
Оценка:  0
Boxerogos
В очередной раз убедился что наш народ заслуживает именно того что имеет сейчас.Ведь надо быть хроническим имбецилом чтобы вынужденно находиться за границей на заработках и голосовать за Педю Пидоpoшенко,благодаря которому это вынужденное нахождение за границей и состоялось.
Cowboychik    22.07.2019, 09:01
Оценка:  0
Cowboychik
В РФ разве за кондитера голосовали?
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:04
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Ты у нас такой дурак по субботам, али как?"

Люди имеют свободу выбора: жить им тут среди олигофренов, голосующих за фигляра или ехать в нормальную страну жить среди нормальных людей. И они считают, что это заслуга Пети в том, что он поддержал курс на евроинтеграцию. Хотя тебе этого не понять.
Cowboychik    22.07.2019, 09:10
Оценка:  +1
Cowboychik
А тебе на пенсию хто заробляты буде? Путин? Когда люди бегут из страны, значит страна xyeвaя... И это заслуга пидapoшенко...
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:13
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Судя по результатам голосования страна как раз такая, как ты и написал. И это не Петина заслуга. Он при всем своем желании просто не успел бы уничтожить мозги более чем у половины населения страны.
farfalle    22.07.2019, 09:19
Оценка:  +1
farfalle
Они с 1991 года уничтожаются
ВосставшийИзБана    22.07.2019, 09:26
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
С 1917.
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