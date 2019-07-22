Более 5% набрали только 3 партии: ЦИК обработала более 95% протоколов за границей

Украинцы, находящиеся за рубежом, наиболее активно поддержали три партии.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:30 22 июля обработала 95,09% электронных протоколов на избирательных участках на досрочных выборах в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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По результатам подсчета голосов, лидирует партия “Слуга народа“. Она набрала 29%, или 8814 голоса. На втором месте партия “Европейская Солидарность“. Она получила поддержку 28,80% избирателей, или 8752 голоса “за“. Партию “Голос“ на зарубежных участках поддержало 19,03%, или 5784 избирателя.

Остальные партии пока набрали меньше проходных 5%.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствовали результаты Национального экзит-пола по состоянию на вечер воскресенья.