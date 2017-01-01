На Донбассе выгорело 13 га пшеничного поля

Подразделениями ГСЧС огонь удалось остановить и ликвидировать.

В результате пожара было уничтожено 13 га пшеницы 6264.com.ua

В Донецкой области в результате пожара на пшеничном поле сгорело 13 гектаров урожая.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“21 июля в 10:50 вблизи села Первомайское Никольского района на поле (площадью 27 га) возник пожар пшеницы на корню. В 12:10 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 13 га, спасена пшеница на корню на площади 14 га“, - говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлекалось 7 спасателей и две единицы техники.

Как сообщалось 30 июня, под Николаевом с разницей в полчаса загорелись сразу два поля с пшеницей.