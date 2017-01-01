На Донбассе выгорело 13 га пшеничного поля
Подразделениями ГСЧС огонь удалось остановить и ликвидировать.
В Донецкой области в результате пожара на пшеничном поле сгорело 13 гектаров урожая.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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“21 июля в 10:50 вблизи села Первомайское Никольского района на поле (площадью 27 га) возник пожар пшеницы на корню. В 12:10 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 13 га, спасена пшеница на корню на площади 14 га“, - говорится в сообщении.
К тушению от ГСЧС привлекалось 7 спасателей и две единицы техники.
Как сообщалось 30 июня, под Николаевом с разницей в полчаса загорелись сразу два поля с пшеницей.