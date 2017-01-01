Сегодня последний день подачи заявлений в ВУЗы

26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих на бюджет.

В понедельник, 22 июля, в 18:00 заканчивается подача заявлений в ВНЗ, которая началась еще 10 июля.

Об этом напоминает МОН Украины.

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Активная фаза вступительной кампании продлится весь июль. Так, 1 июля - началась регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов, 10 июля - стартовал прием заявлений и документов, с 1 по 10 июля длилось проведение творческих конкурсов.

26 июля состоится обнародования рейтингового списка поступающих на бюджет и до 31 июля они должны будут принести необходимые документы в вузы. До 12 часов 1 августа продлится зачисление на бюджетные места, а на контракт зачисление будет возможно до 30 сентября.

Заявления в электронной форме надо подавать поступающим на бакалавра, сквозного магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) и младшего специалиста на базе 11 классов (кроме определенных случаев, определенных Условиями приема в вузы).

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