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Выборы: Члены комиссии в Днепре использовали топор в качестве инструмента

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Члены комиссии придумали экспресс-метод гашения бюллетеней.
Неиспользованные бюллетени погасили топором
Неиспользованные бюллетени погасили топором
Скриншот из видео

На одном из избирательных участков города Днепр неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

Видео, на котором видно, как члены комиссии используют топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА.

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Согласно закону, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла.

“Обычно их отрезали ножницами“, - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствовали результаты Национального экзит-пола по состоянию на вечер воскресенья.

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Теги: избирательный участок, бюллетени, выборы, Рада
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