Выборы: Члены комиссии в Днепре использовали топор в качестве инструмента
Члены комиссии придумали экспресс-метод гашения бюллетеней.
На одном из избирательных участков города Днепр неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.
Видео, на котором видно, как члены комиссии используют топор, опубликовала в Facebook гражданская сеть ОПОРА.
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Согласно закону, погасить неиспользованный избирательный бюллетень нужно путем отделения его правого нижнего угла.
“Обычно их отрезали ножницами“, - уточняется в сообщении.
Как сообщалось, на внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствовали результаты Национального экзит-пола по состоянию на вечер воскресенья.