В Днепре двое мужчин тащили по улице труп

Преступники задержаны.

В городе Днепр в субботу, 20 июля, местные жители стали очевидцами жуткой картины - двое мужчин тащили труп по улице Богданова.

Об этом сообщает издание “Информатор“.

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Свидетели происшествия заметили, как двое мужчин тащили тело, а потом кинули его на асфальт. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и врачей скорой медицинской помощи.

Когда прибыли медики, им лишь оставалось констатировать смерть мужчины. Патрульные, согласно данным свидетелей, смогли найти мужчин, которые тянули тело. Детали и подробности ЧП выяснит полиция.

Как сообщалось, в Макаровском районном суде Киевской области назначили молекулярно-генетическую экспертизу по делу об умышленном убийстве гардеробщицы ВРУ.