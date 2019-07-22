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В Днепре двое мужчин тащили по улице труп

Комментариев: 1
Преступники задержаны.
Инцидент произошел на улице Богданова
Инцидент произошел на улице Богданова
dp.informator.ua

В городе Днепр в субботу, 20 июля, местные жители стали очевидцами жуткой картины - двое мужчин тащили труп по улице Богданова.

Об этом сообщает издание “Информатор“.

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Свидетели происшествия заметили, как двое мужчин тащили тело, а потом кинули его на асфальт. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и врачей скорой медицинской помощи.

Когда прибыли медики, им лишь оставалось констатировать смерть мужчины. Патрульные, согласно данным свидетелей, смогли найти мужчин, которые тянули тело. Детали и подробности ЧП выяснит полиция.

Как сообщалось, в Макаровском районном суде Киевской области назначили молекулярно-генетическую экспертизу по делу об умышленном убийстве гардеробщицы ВРУ.

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Теги: труп, Днепр, убийство
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    22.07.2019, 10:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вспомнился французский анекдот о том, что полиция ночью на берегу Сены задержала двух некрофилов, которые насиловали труп утопленника. Как потом удалось потом установить, то был не утопленник, то была англичанка.
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